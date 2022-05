La fuerza pública acompaña la actividad comercial en Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, y el comandante de la Policía Nacional en Sucre, coronel Carlos Andrés Correa, encabezaron las caravanas de seguridad que le dieron inicio a la jornada comercial de este sábado en el Centro y en el Mercado donde los propietarios y la ciudadanía les agradeció la presencia.

Por su parte el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, y el presidente de la Asamblea de Sucre, Luis Alfonso Álvarez, invitan a la ciudadanía a confiar en la fuerza pública para recuperar la normalidad.

“Quiero invitarlos a todos a que vayamos recuperando la normalidad y que tengamos confianza; a que salgamos a hacer nuestras diligencias, nuestras compras; que no dejemos de compartir mañana con nuestras madres, que es un día tan especial para todos. No podemos dejarnos quitar esa alegría. Quiero pedirles un voto de confianza en nuestra fuerza pública, en las autoridades. Estamos haciendo nuestro mejor trabajo, a pesar de las dificultades que enfrentamos. Requerimos de mucho valor y también de la solidaridad de todos. Necesitamos información, necesitamos que nos cuenten a tiempo para poder tomar medidas, pero no podemos dejarnos amedrentar. Poco a poco vamos recuperando la normalidad”, indicó el mandatario de los sucreños.

Puntualizó en que “no descansaremos hasta que recuperemos la completa normalidad en las próximas horas”.