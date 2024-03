Etnia Zenú de Palmito, Sucre, se declara en contra de las políticas de la SAE

Ante esto todas las fuerzas vivas de San Antonio de Palmito le lanzan un SOS al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego --que los visitará el miércoles 20 de marzo-- para que “se abstenga de la entrega de la finca Simba y Potosí, ya que no aceptamos que se les entregue estos predios a personas extrañas y foráneas del municipio de San Antonio de Palmito”, dicen la Organización Indígena Zenú y los miembros de los sectores sociales del municipio.

Julia Martínez, representante de la Mesa de Víctimas de San Antonio de Palmito, aseguró que ha habido un incumplimiento con la población víctima en lo que a la reforma rural se refiere y por eso le pide al presidente de los colombianos que no le siga incumpliendo “porque no vemos a ninguna organización de víctimas que será beneficiada en estas tierras de Simba y Potosí a pesar de que hemos hecho la solicitud y no se nos ha tenido en cuenta. Nos sentimos maltratados y nuestra posición inicial es el diálogo, pero si no hay una respuesta positiva para nosotros nos vamos a las vías de hecho”, enfatizó la líder de víctima del conflicto.

Otra líder indígena le pide a Petro que replantee con la SAE a quiénes les va a entregar la tierra que está en su territorio y que ellos necesitan para cultivar porque la necesitan.