‘La Bendición’ le abre las puertas al cultivo de la caña flecha

Las mujeres artesanas de esta zona, que son todas, desde la más niña hasta la más adulta, ya no solo van a cortar, limpiar, pulir, teñir y hasta trenzar la cañaflecha, sino que también la van a cultivar.

Para este fin, que es catalogado por ellas como lo mejor que les ha ocurrido en el inicio de este 2023, cuentan con las más de 70 hectáreas que conforman la finca La Bendición que tiene agua abundante, necesaria para esta clase de cultivos que en estos tiempos se ha vuelto escaso y eso las afecta, no solo económicamente, sino también emocionalmente “porque cuando no tenemos esto no sabemos qué hacer, nos aburrimos porque nuestras vidas han estado ligadas desde niñas a esto y a los oficios de la casa”, anota Rosalba Lugo, que está próxima a celebrar su cumpleaños número 60, de los cuales 54 los ha dedicado a trenzar cañaflecha.

“Toda la vida la he dedicado a trenzar. Desde la edad de 6 años lo hago porque a eso fue que me enseñaron mis padres y mis abuelos. Todos los días trenzo”, precisa Rosalba que agradece que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le hubiese entregado ‘La Bendición’ a Artesanías de Colombia y esta las escogiera para poner en marcha muchos proyectos con los habitantes de Mata de Caña, entre esos la siembra de cañaflecha.

“Ahora las cosas van a cambiar para nosotros. Será algo muy bueno porque nosotras mismas vamos a sembrar esta palma. Yo siempre quise tener en mi casa un pedacito para esa siembra, pero no me era posible porque en mi casa no hay espacio para nada, ni para sembrar una matica de limón. Somos muchos y todos trenzamos, hombres, mujeres y niños”, puntualiza la mujer que le agradece a Dios primordialmente.