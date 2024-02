Ordenan libertad a pensionado de Policía implicado en pérdida de 22 fusiles

“No era encargado de cuidar o custodiar las armas sino de arreglarlas, de repararlas, era el mecánico de ellas y además las partes que encontraron en su casa, en un allanamiento, no solo estaban inservibles sino que además no hacen parte de las 10 fundamentales que necesita in fusil galil 5.56 para ser funcional”, explicó el defensor y lo ratificó la juez que aún continúa en la audiencia en contra los otros ex policías Óscar Darío Paternina Buelvas, Rubén Alfonso Ciro Herrera y Guillermo Díaz Pérez.

La pérdida de los 22 fusiles se conoció el 4 de enero de 2022 cuando la misma Policía denunció públicamente el hallazgo de una revista realizada el 31 de diciembre de 2021.