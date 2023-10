Hijo del asesinado alcalde de El Roble pide investigar a concejal

Extiende su pedido de pronunciamiento sobre este hecho que data de hace más de 20 años al exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, a quien le pide que confirme si la otra finca —a la que él se ha referido ante la JEP como en la que también tuvieron retenido a su padre antes de ser asesinado— es la misma que señala Samir Otero De la Ossa, alias Computador, en el escrito.

Reitera Juan David Díaz Chamorro que los señalamientos en contra del concejal son muy graves y se suman a los que históricamente han existido sobre él, “incluso ha estado preso por delitos relacionados por sus vínculos con paramilitares y hasta hay fotos y videos de él al lado del exjefe paramilitar y su familia, por eso es necesario que el señor José David González Villamizar dé unas explicaciones a la ciudadanía, al departamento y a nosotros como familia sobre estos señalamientos”.

Sobre el gobernador Salvador Arana pide que “de manera urgente le diga al país, a los sucreños y a nosotros como víctimas si la finca que él menciona como otra donde tuvieron a mi padre corresponde a la que señala el señor Samir Otero De la Ossa. Esto no es para demoras ni para jugar con esto. Necesitamos que de manera inmediata el señor Salvador Arana aclare si en verdad quiere colaborar, que deje de tantas vueltas y diga si esa es o no la finca porque recordemos que el crimen de mi padre es un delito de lesa humanidad y no puede estar en libertad una persona señalada de estos delitos porque es un peligro para la sociedad”, indica Juan David Díaz.

También indica este defensor de DDHH que los otros señalamientos que realiza Samir Otero De la Ossa contra otras personas, entre ellas el gobernador Héctor Olimpo Espinosa, deben ser investigados.

José David González Villamizar lleva 6 períodos consecutivos en el Concejo Municipal de Sincelejo y para estas elecciones regionales pretende heredarle sus votantes a su hija Dayana que está inscrita por el Partido Liberal y él es del Partido de la U.