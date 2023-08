Ministro de Salud rectificará la fusión de los hospitales de Sucre

Alega que las cosas no se están haciendo de la mejor forma y menos como lo quiere este Gobierno, pues “el gobernador me dijo que no estaban sacando a nadie y vengo y me encuentro con que sí han sacado personal y peor aún, sin liquidarlos”.

Además han empezado a sacar equipos de un hospital para mandarlos a otros.

Fue enfático al decir que esta situación se está prestando para hacer política, “no podemos permitir que para el día de la votación le tengan que tener 20 o 30 votos porque de lo contrario lo echan. La salud no es un negocio y menos un negocio político”; y a la gerente del Hospital Universitario de Sincelejo, Ruby Burgos, que tiene unos 15 días de nombrada, le dijo que estaba en el cargo “de paganini”.