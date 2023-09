Parece que quisieran acabar con la red pública de salud de Sucre: gobernador

“No nos mandan la plata que nos prometieron y no me dejan utilizar los 50 mil millones de pesos que tenemos allá represados y que son para sanear pasivos de los hospitales. Parece que estuvieran con ganas de acabar con la red pública de salud de Sucre. Si no nos cumplen, estos hospitales se van a terminar de quebrar. Me embarcaron en este embeleco de la absorción y me dejaron tirado”, indicó el gobernador.