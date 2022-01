Gobernación de Sucre y Procuraduría piden extremar medidas para las fiestas

A su vez exhortó a la ciudadanía a respetar los protocolos de bioseguridad, y a las autoridades trabajar porque se cumplan las fiestas en calma y con seguridad.

Por su parte la procuradora Indira Revollo expresó que no se trataba de convencer ni persuadir a las autoridades públicas en la toma de decisiones para que se realicen los eventos y se lleven a cabo las festividades, simplemente me corresponde “exhortar al señor alcalde para que se maximicen las medidas para proteger a toda la población que asista a estos eventos en aras de no tener que causar un perjuicio irremediable”.

Agregó que es responsabilidad de las autoridades públicas que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad para que se lleven a cabo los eventos y en los permisos que estén expidiendo eso debe quedar claro.

“El carné de vacunación contra la covid-19 se debe solicitar en todos los eventos y exhorto al alcalde a que tome las medidas que permita este cumplimiento. El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho, de cualquier otra labor y tenemos que velar por la protección de ese derecho. Seremos vigilante desde nuestras funciones para que eso se cumpla”, puntualizó la representante del Ministerio Público.