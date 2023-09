Fundación Animalia denuncia matanza de sus caninos en zona rural de Sincelejo

En entrevista con EL HERALDO dijo que el primero de los perros se lo mataron el lunes, el otro el miércoles y el tercero en la mañana de este domingo. Asegura que los casos al parecer han sido por envenenamiento, pero la realidad es que a la mayoría de los perros los han agredido en esa zona.

“Desde que llegamos a esta zona hemos tenido problemas porque todas las cosas que ocurren en la comunidad, como la muerte de gallinas y pavos y hasta el rompimiento de los huevos de las gallinas se los atribuyen a mis perros y yo he tenido que pagar muchos de esos daños sin que existan pruebas y como últimamente eso no lo he hecho entonces ha habido problemas con algunos vecinos que se han atrevido a agredir mis perros frente a mi”, dijo Revollo Villalba.