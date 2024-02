Solicitan casa por cárcel para expolicías implicados en pérdida de fusiles

El exintegrante del Clan, que está en un programa de protección a testigos de la Fiscalía, le describió a este ente investigador las características físicas de los policías que vio reunidos con los jefes del Clan.

Para mañana viernes 23 de febrero a partir de las 9:30 de la mañana está previsto que se reanude la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra de los expolicías.

Desde ya el abogado Isaac Castro, defensor de Frank Anselmo Cuello, le pidió a la juez que se abstenga de imponer medida de aseguramiento en contra de su apadrinado en tanto que “no existe inferencia mínima de peculado” dado que él no era encargado de cuidar las armas sino de repararlas, era el mecánico de ellas, y por eso algunas de las partes que encontraron en su casa son precisamente de esas que ya no servían, por lo que además reprochó que en un informe de Policía Judicial se dijera que esos elementos sí estaban aptos cuando no lo son.

Además su cliente no tiene señalamiento alguno en su contra.