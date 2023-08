Festival del Mote de Queso, un atractivo que invita a visitar a Sincelejo

Desde el viernes estos chef de renombre han hecho del Coliseo de Ferias de Sincelejo su cocina y el lugar más visitado por centenares de ciudadanos de diversas partes del país que llegan atraídos por el deleite de una de las mejores 100 sopas del mundo.

Ana Mercedes Ayazo es una hija y residente del municipio de Planeta Rica, en Córdoba, tierra en la que al igual que la de Sucre el mote de queso es un plato que puede aparecer en la mesa en cualquier momento, sin embargo, nos la encontramos en Exposucre “atraída por la variedad de este plato”.

Y no se decepcionó, por el contario, quedó tan fascinada que aseguró volver a Exposucre a comer mote de queso, pero dijo que no lo hará sola sino en compañía de amigos y familiares “porque quiero que prueben esta delicia que yo degusté y que me dejó fascinada”.