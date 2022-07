Exalcalde de San Onofre acusado de presunta agresión en corralejas

“El exalcalde con su altanería, grosería y prepotencia me agredió de palabras y me lanzó el caballo y caí al suelo por el hecho de hacer cumplir la misión que me encomendaron como era la del tema logístico y organizativo de la cabalgata”, dijo Berrío.

Agregó que el altercado se suscitó porque él (Juan José) no le permitía al exalcalde que hiciera entrar al desfile de caballos su camioneta. “Yo le dije: primero los caballos y me paré delante de la camioneta y él estaba frete a la camioneta dando la orden que siguiera, que se metiera al desfile, y como yo decía que no me lanzó el animal encima y me siguió insultando de palabras”.