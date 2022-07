Masiva marcha del orgullo gay en Sincelejo

“No esperábamos la invitación de una fundación, pero sí de las autoridades que saben que llevamos más de 20 años trabajando por este sector. No nos explicamos cómo es que estas administraciones dicen tener una política pública y realizan eventos y foros y no convocan a todos. A las chicas trans que son muy visibles no las tienen en cuenta, eso es una falta de respeto”, dijo Fillín López.

Por su parte, Ricardo Sierra también partícipe en el plantón de las chicas trans, expresó haberse quedado esperando la llamada de invitación a la marcha y como no ocurrió decidieron acompañar a las chicas trans y denunciar la exclusión.