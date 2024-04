El magisterio de Sucre se declara víctima de la violencia

Finalmente Ubaldo Corrales Pérez, el presidente de Ades, denunció que la gobernadora Lucy García Montes le ha incumplido al magisterio en los primeros meses de su mandato.

“Recuerde gobernadora que en la audiencia que tuvimos con usted le presentamos una agenda de 17 puntos de los cuales hasta el momento no ha cumplido con ninguno. Esperamos que no vaya a hacer lo mismo que hizo su jefe político en la administración pasada que no le cumplió al magisterio y no cumplirle al magisterio es no cumplirle a la educación pública de los sucreños”.

Anotó Corrales Pérez que en las 4 mesas de trabajo que conformaron para solucionar la problemática educativa en Sucre “ha brillado por su ausencia y negligencia la Secretaría de Educación y su gobierno. Solo en una mesa tratamos el tema de los nombramientos de los maestros que ganaron concursos de méritos, los traslados ordinarios, la estabilidad laboral reforzada y vemos que tampoco han cumplido con eso. ¿Qué pasa gobernadora Lucy?, esto es un caos en los municipios por la falta de docentes”. Evite el negocio de las horas extras, puntualizó el presidente de Ades.