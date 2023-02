Deisy Carrascal, una policía de alma, vida y corazón

“Este es un cargo de acompañamiento y asesoría al señor comandante del departamento en el que nos encargamos no de llevarles problemas, sino soluciones, y esto me ha caracterizado siempre. En todo momento y desde donde he estado he tenido las puertas abiertas y la mejor disposición para escuchar a mis policías, a mis compañeros. Eso también he hecho con las comunidades en mi estadía en esta bella institución”, anota.

Policía de Infancia y Adolescencia; de Prevención y Educación; comandante de Estación en Corozal y La Unión; en la Vigilancia en Sincelejo, y hasta en la Sijín han sido los cargos por donde Deisy Carrascal ha transitado dejando buenas huellas.

“En la Sijín es donde menos tiempo estuve. No me sentí a gusto allí y en ese momento hablé con el comandante de Policía del departamento y me sacó nuevamente a la calle, con mi uniforme. Amo estar en la calle, mi trabajo está en la calle donde la gente me necesita y nos necesita”, añade esta madre de familia, esposa e hija que desde ya piensa en cómo serán sus días sin el uniforme que llegó a convertirse en su segunda piel.