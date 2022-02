El crimen de ‘Tito’ Díaz será investigado por la CIDH

Sucre y Colombia porque permitirá conocer situaciones que aún no se saben de la parapolítica.

“Esto va a permitir que se conozcan cosas de la parapolítica que aún no se saben. De algunas personas que participaron no solamente en el crimen de mi padre, ya sea por acción u omisión, sino que también han pertenecido a esas organizaciones criminales y que aún se mantienen en la impunidad, que siguen desde sus posiciones saqueando los recursos públicos no solo en Sucre sino en todo el país”.

Advierte que a la parapolítica le falta una parte y con la investigación de la CIDH aquellos que se siguen burlando de la justicia responderán.

Recientemente y ante la JEP el detenido exgobernador Salvador Arana Sus aceptó la participación en estos hechos tras haberlo negado 18 años.

El Estado colombiano había pedido que no se admitiera el caso de Eudaldo ‘Tito’ Díaz argumentando falta de agotamiento de recursos judiciales internos y que los familiares habían tenido la posibilidad de litigar así como interponer recursos contra esa decisión judicial.