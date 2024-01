La corraleja de Sincelejo está en un 90 por ciento de construcción

"Hemos venido a ver cómo estaba la corraleja, ya no venimos más. Antes si me gustaba porque era una cosa muy sana, pero ya no".

Por su parte Héctor José Martínez concurrió a ver el escenario en el que estará durante seis días gozando de la fiesta brava que tanto le gusta. Se goza las corralejas en Sincelejo desde cuándo tenía 15 años.