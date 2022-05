Clan del Golfo, único actor armado que altera el orden público en Sucre

El Comandante de la Policía en Sucre informó que en lo que va corrido de este año han sido aprehendidos más de 100 integrantes del Clan del Golfo en el departamento, algunos de ellos están tras las rejas, pero en las carceletas de las estaciones de Policía porque el Inpec no los está recibiendo hasta que no sean condenados, lo que representa un problema más para la institución dado que estos lugares no son tan seguros y podría haber fugas como ya ha ocurrido, y en el peor de los escenarios los jueces de la República dejan en libertad o con casa por cárcel a esos señalados de ser del Clan.

Para advertir sobre esta situación y la necesaria reforma a la justicia el coronel correa trae a colación la captura de alias ‘Mancuso’, un jefe de finanzas del Clan con un historial criminal de más de 18 años al que un juez le dio casa por cárcel “porque en el último año no presentó ningún problema o estuvo involucrado en acciones delictivas”.

Con estas detenciones en casa la Policía Nacional lidia entonces con una cárcel paralela a la de La Vega que a la fecha tiene menos de 500 internos y en las afueras la cifre es el triple.

Pese a las capturas esta estructura armada ilegal se ha ido reproduciendo, cambia a sus integrantes e ingresan nuevos “porque se aprovechan de la situación social del país, la región y el departamento donde la falta de oportunidades laborales es caldo de cultivo para que esta gente llegue a contratar para realizar sicariato, extorsiones, para que vigile e informe sobre la fuerza pública, les paga un sueldo y tenemos informaciones de que algunos de estos grupos les pagan hasta la seguridad social.

Este es un problema de índole social que hay que tener en cuenta”, puntualiza el oficial que llama a las autoridades civiles a que intervengan para que el Inpec reciba a quienes tienen medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y están en las carceletas de las estaciones de policía y no tengan que esperar en estas por una condena o en su defecto la absolución debido a que es un proceso de años.