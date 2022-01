Boquete de Cara ’e Gato ya mide más de 700 metros

Los pobladores de la Mojana sucreña lanzaron un SOS por sus vidas debido a que en plena temporada de sequía, ellos siguen inundados.

Las aguas no han salido de algunos de sus territorios y lo que se estima por parte de quienes están y conocen esa zona es que, por ahora, la situación no mejorará porque el boquete en Cara ’e Gato no ha sido cerrado. Según los lugareños, la extensión del chorro, que en su momento alcanzó a medir 450 metros, “ya supera los 1.500”.

La UNGRD, por su parte, desmiente esa afirmación y dice que la abertura es de 700 metros.

“Demoraron muchos días para trabajar y ahora vemos que colocan uno o dos palos por día para después tirar el bolsacreto. Eso va lento y ninguna autoridad habla y nosotros no podemos decir esto en público porque nos matan, estamos amenazados”, relató un líder de la zona a este medio pidiendo no revelar su nombre.

A pesar de la molestia y el inconformismo general, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, aseguró que las obras Cara ’e Gato avanzan a buen ritmo.

“Hay un compromiso de la Unidad de Gestión del Riesgo de hacer el cierre completo de Cara ’e Gato a más tardar la última semana de febrero, pero es probable que esté antes. Le hemos estado haciendo seguimiento estricto al cumplimiento de ese compromiso y esperamos poder estar muy pronto anunciando el cierre de Cara ’e Gato”, indicó el mandatario.

Por su parte, el director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático de Sucre (UAEGRACC), Andrés Vivero León, explicó que que las lluvias del interior del país confluyen en este sector, lo que ha venido generando afectaciones.

Lo cierto es que después del 20 de noviembre, fecha en la que el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que sería el cierre y no se cumplió, los ingenieros contratistas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres convocaron en los primeros días de diciembre de 2021 a una reunión en la cabecera de San Jacinto del Cauca y allí anunciaron el cierre para el 20 de febrero, pero los mojaneros no creen en esa promesa porque los trabajos -según ellos- avanzan a un ritmo muy lento.

Por otro lado, según denunciaron algunos líderes, zonas que ya estaban secas se han vuelto a inundar, entre ellas los corregimientos de San Jacinto, Guaranda, Majagual, Sucre-Sucre, San Benito y Apayel. La mayor afectación se registra en la región de El Rabón, San Matías y el San Jorge.

Por su parte, la UNGRD ,a través de un comunicado, hizo saber que la entidad sigue desarrollando las acciones en el territorio de manera continua y estableció un plan de contingencia para avanzar en todas las actividades debido a que las condiciones meteorológicas han mejorado y los niveles del río han disminuido.

Además, el ente indicó que las lluvias en su momento no permitieron avanzar en los trabajos de manera acelerada y progresiva como estaba planeado, “por lo que la entidad se dedicó a estabilizar los extremos de la obra para evitar una mayor ampliación como aconteció en años anteriores”.