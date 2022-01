Asesinan a un excombatiente de las Farc en Montes de María

Las versiones de la comunidad dan cuenta que Misael Antonio nunca se reintegró. Por ende, no hacía parte de los programas del gobierno, era uno de los miembros de la banda delincuencial que dirigía alias Jonki, en los Montes de María y que tras el asesinato de este hay una persecución contra los demás.

“Aquí se habla que van a acabar con todos los que eran del Jonki. No sabemos si es que lo hará el mismo Clan del Golfo o es otro grupo que llegó porque en la alta montaña la comunidad dice que hay gente vestida con algunas prendas de militares y esos no son los del clan porque ellos se visten de negro y patrullan de noche por Chalán, Ovejas y Colosó y no podemos decir nada porque nos matan, esa es la nueva autoridad acá”, narró un líder a este medio.