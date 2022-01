Animalistas de Sincelejo se movilizaron en contra de las corralejas

Muffith Salaimán Fayad, médico y presidente de la Sociedad Protectora de Animales, le solicitó públicamente con megáfono en mano al gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver que le exija al alcalde Andrés Gómez Martínez el cumplimiento de las leyes que no permiten la realización de este tipo de eventos, al tiempo que al mandatario de Sincelejo le solicitó realizar otro tipo de festividades y no corralejas porque son una cultura que no nos representa.

“Le exigimos al alcalde el cumplimiento de la sentencia 666 de 2010 de la Corte que hace relación a que cuando se deja de hacer corralejas por un tiempo eso deja de ser tradición y al gobernador que le exija al alcalde el cumplimiento de ello también. Se puede hacer eventos nuestros y no corralejas que nos llenan de sangre y violencia”, anota Salaimán.

Dejó en claro que las pólizas que se expiden para estos eventos son engañosas y solo cubren la construcción de los palcos y no lo que ocurra en ellos, por lo que de presentarse una desgracia el que responde es el Municipio que otorga el permiso.