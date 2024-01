Alcalde de Sincelejo anuncia reapertura de tienda donde asesinaron a empleado

Sin embargo, el nuevo alcalde de la capital sucreña anunció en la mañana de este martes 2 de enero que estuvo en conversaciones con ese comerciante y le ofreció todas las garantías de seguridad para que siga generando empleo en Sincelejo.

“Nosotros no podemos normalizar la violencia y lo que ha pasado en Sincelejo es desafortunado. El gran reto que tenemos es que la gente en Sincelejo se sienta segura; que la inseguridad y el miedo sean una constante en los delincuentes y no en el ciudadano. Lo que pasó con el cierre de la Tienda Las Vegas no puede ser y ya nos contactamos con el dueño de la tienda y esperamos que en máximo 10 días esté abierta con todas las medidas de seguridad para decirle a los bandidos que no tienen el monopolio legítimo de la fuerza, este lo tiene el Estado y yo como alcalde y primera autoridad de policía voy a garantizar eso. Haré mi mayor esfuerzo para evitar que quienes se han dedicado a generar inseguridad lo hagan y sepan que a Sincelejo llegó el orden y la autoridad”, puntualizó el alcalde Yahir Acuña.