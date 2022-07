Alcalde de Sincelejo pide aclarar el fallo que anuló su elección

La primera de las aclaraciones es sobre una prueba de oficio incorporada al proceso, sin haber sido decretada, ni haber dado traslado a las partes para que hicieran uso de su derecho a controvertirla y que fue valorada y tuvo incidencia en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia.

Se trata de la revisión y uso de información del aplicativo “Cuentas Claras” que existe en la página web del Consejo Nacional Electoral, información que se incorporó al proceso, y que tiene que ver con que a un señor de apellidos Coronado Martínez no lo incluyeron dentro de los donantes a la campaña.

La otra aclaración es sobre por qué no se mencionó ni fue valorado como indicio la prueba del cd que contiene el audio de la intervención del testigo Yair Acuña Cardales, en una sesión de la Asamblea departamental de Sucre (del 23 de enero de 2020) donde el diputado dijo: “Está bueno señor alcalde, yo si me atrevo a enfrentarlo políticamente y lo voy a hacer desde estos estrados, desde la política, tal cual, es el escenario en el que mejor me muevo y el que mejor disfruto”.