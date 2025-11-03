En la más reciente edición del Festival Nacional de Natación que se efectuó en el Centro Recreacional Los Campanos, de la ciudad de Sincelejo, se destacaron muchas figuras de este deporte, pero en especial la sincelejana Mariana Arroyave Herazo.

La niña se ganó cuatro medallas de oro en cuatro pruebas: 25 metros mariposa, 25 metros pecho, 25 metros espalda y 50 metros libre sumando un registro importante en este 2025 con 62 medallas.

Así las cosas, Mariana sigue ratificando que es una de las promesas de la natación en Colombia.

Este Festival de Natación contó con la participación de clubes de los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y Córdoba, y tuvo como objetivo masificar y promocionar este deporte en la región Caribe.