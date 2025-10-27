Sicarios a bordo de una motocicleta de color negro sembraron el terror en la zona sur de la ciudad de Sincelejo la noche del domingo 26 de octubre al acabar con la vida de uno de los pobladores.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Jorge Andrés Paternina Meléndez, de 27 años. El atentado sicarial ocurrió en la calle 43 con carrera 16 E, del barrio Puerto Arturo.

Suministrada Jorge Andrés Paternina Meléndez, asesinado en el sur de Sincelejo.

Las primeras versiones de este hecho de sangre dan cuenta de que el joven departía con varias personas, entre ellos familiares, a eso de las 9:10 de la noche en las afueras de la casa de su madre, cuando fue abordado por los sicarios que sin mediar palabra le propinaron cuatro balazos y huyeron con rumbo desconocido.

Malherido lo trasladaron hasta la Clínica Salud Social, donde por la gravedad de las heridas causadas en la cabeza, la espalda, el costado derecho y el brazo derecho, falleció.

Las autoridades investigan sobre los móviles y autores de este crimen.