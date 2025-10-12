Las dos horas intensas de lluvias que se registraron durante la tarde de este sábado 11 de octubre en buena parte del territorio sucreño, y en especial en su capital Sincelejo, ocasionaron emergencias.

Leer también: La Federación Nacional de Paperos donó 35.000 kilos de alimento al Banco de Alimentos de Sucre

Arroyos desbordados y casas inundadas es la nota predominante en diversos sectores, entre ellos Tacaloa, Mochila, 20 de Junio, La Candelaria, Ciudadela Universitaria, La Ford, Villa Mady y Puerta Roja, entre otros.

La situación más crítica la afrontó una familia que habita la carrera 25C con calle 5ª del barrio Puerta Roja, donde las fuertes corrientes de agua derribaron la pared de una casa e inundaron la casa arrastrando además todo lo que hallaron a su paro.

Para evacuar las aguas tuvieron que llegar con máquinas especiales los voluntarios de Bomberos y Defensa Civil.

Las autoridades locales iniciaron un recorrido para levantar el censo de damnificados.

Importante: Animalistas exigen justicia por la muerte de un perro en Sincelejo