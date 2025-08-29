A alias el Flaco, un señalado ladrón de motocicletas en el departamento de Córdoba, lo capturaron en el barrio El Progreso de la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, y horas después un juez de la República ordenó su privación de la libertad en un establecimiento carcelario.

La orden de captura por el delito de hurto calificado que fue proferida en su contra por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Planeta Rica la hicieron efectiva unidades de la Sijin del Departamento de Policía Córdoba en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro en la que hallaron lo que consideran “pruebas contundentes” en el proceso que le adelantan.

Se trata de dos motocicletas, una Bóxer y una Yamaha, que presentaban indicios claros de alteración en su numeración original.

Además le hallaron una placa de matrícula vehicular que habría sido sustraída durante un hurto reportado el pasado 5 de agosto en el municipio de Cereté, y un teléfono celular.

El capturado de 34 años y los elementos incautados habían sido dejados a disposición de la Fiscalía 29 Seccional de Planeta Rica.