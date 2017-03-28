Según la Asociación de Educadores de Sucre (Ades) una de las problemáticas más delicadas que afronta hoy la educación en Sucre tienen que ver con el desfinanciamiento del sistema. Esto se ve reflejado en falencias como la falta de implementación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que 'hoy en día parece responsabilidad de los padres de familia'.

Walter Benavides, fiscal de la Ades, asegura que la educación está en estado postración que se privilegió el tema de cobertura, pero dejó de lado la calidad, que incluye la alimentación escolar.

Tres meses después de que iniciaran las clases, los estudiantes de Sucre no cuentan con alimentación, los secretarios de educación aducen que se está en proceso de licitación.

'Este tipo de situaciones no obedecen realmente a que el proceso de licitación comenzó tarde, eso está premeditado por el Gobierno y eso lo saben los gobernadores y alcaldes. Como los recursos son insuficientes, los envían a mediados de enero para que surtan un proceso de licitación y puedan alcanzar hasta noviembre, siento que es una trampa que le están haciendo a la sociedad sucreña', enfatizó el fiscal de la Ades.

Uno de los criticos a la situación es el diputado Jairo Barona quien sostuvo que el programa está en etapa precontractual y aunque desde la secretaría de Educación se les dijo que a mediados de mayo iniciaría, considera que ni siquiera en este semestre entre en operación.