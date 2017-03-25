Cada vez son más insólito los casos contra menores edad. En esta oportunidad no se trató de un abuso sexual de los que muchos son víctimas a causa de sus familiares, sino de una agresión.

Una mujer quemó a su hijastra de 6 años con agua caliente, la razón: le cogió un radio sin su permiso.

Los hechos se registraron en la Urbanización Altos de la Sabana de Sincelejo. Un vecino de la familia fue quien se percató del maltrato al que fue sometida la menor y dio aviso a la Policía Nacional.

Los uniformados una vez llegaron al lugar encontraron a la menor al cuidado de una vecina, pues su padre se encontraba trabajando y su madrastra la dejaba sola y se iba de la casa todo el día.

La niña presentó quemaduras, por fortuna superficiales, a la altura del cuello y hasta el abdomen.

Tras ser trasladada a un centro asistencial se descartó que presentara alguna lesión de consideración.

La niña fue dejada a disposición del Bienestar Familiar donde se inició el proceso de restablecimiento de derechos.