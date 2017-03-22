El cartel de los falsos enfermos mentales de Sucre que mantiene privados de la libertad a siete de los ocho primeros capturados que despilfarraron $500 millones del sector salud escribe otro capítulo.

Esta vez no es una nueva detención, de las tantas que se vienen, sino las amenazas de que fue víctima uno de los testigos de este hecho de corrupción.

La víctima de las amenazas es el ex concejal de Sincelejo y de quien se sabe tiene vínculos con la IPS Nuevo Ser, Juan Carlos Fadul Álvarez.

El ciudadano asegura en su denuncia ante la Fiscalía que fue amenazado él y un sobrino por Ronaldo Herazo, conocido como ‘Rildo’, quien es el contador personal del exgobernador Julio César Guerra Tulena y de quien el ente investigador indicó que era el encargado de cobrar entre el 20 y el 40 por ciento del valor de las cuentas a pagar por las supuestas atenciones a enfermos mentales en el departamento.

Dice Fadul Álvarez que el lunes 13 de marzo en condición de testigo del proceso dio su versión ante el Fiscal 78 Anticorrupción, se encontró con ‘Rildo’, contra quien declaró, y este le dijo que 'si así había sido tendría serios problemas con él, y peor aún si había mencionado al exgobernador Julio Guerra y a su esposa. Ellos son más sanguinarios que él'.

Ante esto el denunciante aseguró que si a él o a su familia les ocurre algo el responsable es Ronaldo Herazo a quien conoce, al igual que a su familia, desde hace 30 años.