Inspirado en ‘El principito’ Yamid Ahmad Serna lanza programa de entrevista

Sobre el nombre del programa, el reconocido periodista explicó que “se debe a que está basada e inspirado en el texto estrella de Antoine de Saint-Exupéry ‘El principito’ y B612 es el nombre del planeta proveniente del personaje”.

Entre los invitados se destacan figuras como Aníbal Velásquez, la actual reina del Carnaval, Valeria Charris Salcedo, Cabas, Yuri Buenaventura, el chef Alex Quessep entre otros.

“Colombia es un país de regiones y quienes podemos hacer una para obligada en la región Caribe sabemos que aquí está el termómetro del país, especialmente porque en el Caribe pasan cosas que solo ocurren por aquí, así como ocurría en B612, el lugar de El Principito, aquí la brisa, el mar, el río y la historia de mis antepasados me llevó a crear este programa. Una de las razones más hermosas por las que vivo aquí es por una relación con la vida y la muerte, la muerte me abrazó para traerme a Barranquilla y mientras los médicos me operaban del corazón, permitieron que en agradecimiento me radicara aquí”.

Yamid comentó que esa fue su pandemia interior y que le permitió mirar hacia adentro y obtener respuestas que lo llevaron a pensar en varios personajes que en cada capítulo lo ayudarán a tocar las fibras del público con sus historias tan únicas.

“En el Caribe saben vencer las dificultades y también sienten de una manera especial su relación con la vida, al hablar con una persona Caribe las emociones salen a flote y eso facilitó mi trabajo, hay una mirada que conecta y una frase que ilusiona y luego surgen los testimonios más puros en los que una lágrima está conectada con una sonrisa”, anotó el comunicador.

La gerente del Canal Regional Telecaribe, Mabel Moscote, se mostró emocionada porque “hace tiempo estábamos en búsqueda alguien que liderara este proyecto y encontramos en Yamid a ese profesional que podrá tocar el corazón de los televidentes a través de este formato de entrevistas con mucha profundidad e investigación”.