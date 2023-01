Will Fiorillo le pone sabor al Carnaval con ‘El mujerón’

La época de Carnaval para este barranquillero es una de esos momentos del año en que su música más suena, por su estilo y canciones que estrena para estas fiestas.

Para él “un barranquillero que no sienta el Carnaval no es barranquillero. Y siempre he dicho que como representante no solamente de la champeta, sino de Barranquilla y del Atlántico siempre tiene que haber alguien de nosotros ahí peleando los puestos de canciones más sonadas en Carnaval”.

Son varias las canciones que ha lanzado para las carnestolendas, como Date la vuelta, Se resbaló, entre otras, y eso hizo que “quedáramos con esa consigna de que cada momento que venga el Carnaval de Barranquilla tenemos que ser protagonistas porque nosotros somos representantes de la ciudad”.