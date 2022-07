‘Wërapara’, las indígenas trans colombianas que alzaron su voz

Una ardua lucha social, económica y política han protagonizado las comunidades indígenas en Colombia. Alzar su voz para visibilizar sus problemáticas y necesidades con la ilusión de ser incluidos en la Nación representa una separación que han deseado erradicar.

Testigos de una marginación histórica, la población también padeció la presencia del conflicto armado y la zozobra de no tener un amparo. Además de vivir en una contienda social, dentro de sus comunidades habitan grupos que enfrentan una batalla contra la aceptación de su orientación sexual e identidad de género.

El resguardo indígena Karmata Rúa Cristianía está ubicado en el municipio de Jardín (Antioquia), su nombre es ancestral y traduce “tierra de pringamoza”. Allí posee miembros del grupo étnico Emberá.

Esas son las raíces de Roxana Panchí y Alexa, dos mujeres trans de esta comunidad que han sido denominadas como ‘wërapara’ y que en la lengua Emberá traduce ‘las no mujeres’.

Así como millones de mujeres trans alrededor del mundo, ambas son el reflejo de un proceso de transformación y libertad en busca de combatir la discriminación y estigmatización de sus creencias e ideales.

En entrevista con Efe, Roxana Panchí expresó que la vergüenza fue una de las barreras que se interpuso en su vida y algo que hoy está enfrentando.

“Ser trans indígena en la comunidad a veces me da pena (vergüenza). El 60 % de los indígenas nos discriminan y nos hacen piropos malos y son cosas incómodas que a veces me hacen sentir mal porque no tengo vagina ni senos”.

“Nació hombre, se ve muy hombre, nunca llegará a ser una mujer, usted qué va a ser mujer si no tiene chumba (vagina)” son algunas de las expresiones que le son atribuidas a Roxana cuando camina por la calle.

Su respuesta ante ellas es: “A mí me gustan los hombres, a mí me gusta que me penetren, yo soy una mujer, muy mujer”.

La escuela tampoco era un buen lugar para la mujer que padecía innumerables burlas, manifestando que si recibía golpes, se quedaba quieta.