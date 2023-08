Así fue el casting de Al Pacino de su papel de Michael Corleone en El padrino

Con el pasar de los años se han conocido detalles de lo que fue el rodaje de esta histórica cinta que tiene ya 51 años.

En ese sentido, el director Francis Ford Coppola, que en los últimos días ha estado muy activo en su cuenta de Instagram, compartió un video de la audición de Al Pacino para el papel de Michael Corleone, hijo de Don Vito.

Junto al metraje, el cineasta comentó detalles curiosos de lo que fue ese momento de Pacino. “Lo interesante aquí fue que la razón que me dieron para no elegir a Pacino no solo era que era demasiado bajo, sino también demasiado “desaliñado””, detalló Coppola.

Sin embargo, el director estaba convencido que Pacino era el mejor para ese papel por lo que optó por hacerle un nuevo corte de cabello al actor.