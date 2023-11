Así fue la participación de Ana del Castillo en los Latin Grammy 2023

Obtuvo dos nominaciones para esta gala: 'Mejor nuevo artista', categoría en la que compite con Borja, Conexión Divina, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Joaquina, Leon Leiden, Maréh y Timø; y 'Mejor álbum de cumbia/vallenato' por su producción 'El favor de Dios', que disputa con Silvestre Dangond, Los Ángeles Azules, Carlos Vives y Gregorio Uribe.

Pese a no haber alzado ningún trofeo, logró presentar dos categorías. Una de ellas fue Álbum de Jazz Latino donde los ganadores fueron Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet) con la producción I Missed You Too!

Sin embargo, lo más jocoso de la noche y uno de los videos más comentados en redes sociales fue la manera en la que la artista pronunció “with Reunion Sextet”, diciendo “with a yo no sé qué”.