Chris Rock dirigirá película sobre Martin Luther King producida por Spielberg

La colaboración entre Rock y el legendario director Steven Spielberg, quien actuará como productor ejecutivo, promete llevar a la pantalla grande la vida y el legado del influyente líder de derechos civiles.

Chris Rock, conocido por su destacada carrera en la comedia, ha demostrado su versatilidad al dirigir películas como ‘Head of State’, ‘I Think I Love my Wife’ y ‘Top cinco’. Sin duda, este proyecto representa un importante salto en su carrera como director, al abordar la historia de una de las figuras más trascendentales en la historia estadounidense.