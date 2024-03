Una a una, así suenan las nuevas canciones del álbum de Shakira

La barranquillera había debutado el año pasado en la Música Regional Mexicana de la mano de Fuerza Regida en el tema ‘El jefe’ una canción inspirada en los inmigrantes. Ahora retoma esa línea con el Grupo Fronteras, en el que la colombiana se integra muy bien a este estilo para cantarle al amor.

“Pusiste el final entre paréntesis/Esto ya no da más/Esto ya no da más/Esto ya no dio más/Pusiste el final entre paréntesis//Tu boca me niega lo que dice tu mirada/Tus manos no calientan cuando me tocas la piel”, reza en uno de los estribillos.