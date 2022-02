Un año sin ‘El Jilguero’: sentido homenaje a Jorge Oñate en La Paz

Por su parte el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Araújo, anotó que “se cumple un año desde que perdimos al valioso cantor Jorge Oñate, quien siempre se la jugó por el vallenato tradicional. De él tenemos todos los recuerdos y se destaca la entrega total a su arte. Seguimos lamentando su partida y le estamos preparando unido a su familia y seguidores el más grande homenaje en el 55º Festival de la Leyenda Vallenata, así como lo habíamos planeado con él hace dos años”.

Recital de compositores

Hacia las 4:30 de la tarde iniciarán los actos ceremoniales organizados por la Gobernación del Cesar para rendirle tributo al ‘Ruiseñor del Cesar’. En la plaza Olaya Herrera, en la tarima que lleva el nombre de este célebre hijo de La Paz, se desarrollarán un oficio religioso y un recital en el que varios compositores y cantantes interpretarán las más destacadas obras musicales grabadas por Jorge Oñate a lo largo de su fecunda y admirable trayectoria artística.

En el recital, con piano y guitarras, participarán reconocidos compositores y cantantes, que entregaron obras y compartieron escenarios y amistad con Jorge Oñate. Clásicos como 'El Más Fuerte', 'No Comprendí tu Amor', 'Noche sin Luceros', 'Paisaje de Sol', 'No me Consuela Nadie' y 'Por Volverte a Ver', entre otros, serán interpretados por Aurelio ‘Yeyo’ Núñez, José Alfonso ‘Chiche’ Maestre, Rosendo ‘Chendo’ Romero, Ivo Díaz y Fabián Corrales, quienes manifestaron su deseo de rendirle honores al fallecido intérprete.

Como invitados especiales, además de la esposa, hijos y familiares de Jorge Oñate, estarán los acordeoneros que hicieron parte de su historia musical: Emilio Oviedo, Miguel López, Emiliano Zuleta Díaz, Raúl ‘Chiche’ Martínez, Álvaro López, Julián Rojas, Gonzalo Arturo ‘Cocha’ Molina, Fernando Rangel, Cristian Camilo Peña y Javier Matta.

La invitación está abierta a los seguidores de Jorge Oñate, quien escribió con letras de oro su historia en la música vallenata tradicional y a lo largo de su trayectoria artística recibió 25 Discos de Oro, 7 Discos de Platino, 6 de Doble Platino, 9 Congos de Oro y un Grammy Latino a la Excelencia Musical, otorgado en el 2010 por la Academia Latina de la Grabación.