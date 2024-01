Un año sin el canto de ‘El mochuelo de los Montes de María’

Adolfo Pacheco Jr. es el heredero musical del juglar de los Montes de María, y para homenajear a su padre, se unió con el acordeonero Ramoncito Vargas, hijo de Ramón Vargas, quien en otrora fuese compañero de fórmula de su padre.

Juntos grabaron el álbum Herederos de juglares, que cuenta con 15 temas, y que será lanzado este domingo.

“El álbum tiene temas que no han sido tan trajinados, de las clásicas está El viejo Miguel, pero el resto de la propuesta busca rescatar esas letras que merecen ser conocidas por todos, como: Acoso de amor, En tu puerto soñé, Que lo acabe la costumbre y no la ley, El padrino y La espina”.

El cantante bolivarense destacó que además de la gran capacidad creativa de su padre al momento de escribir, también pondera su humildad.

“A él lo veías sentado en bordillo dialogando con cualquiera en el pueblo, pero su discurso era admirable. Además al momento de componer tenía una gran prosa y una estructura sólida, eso se debe a que desde niño fue un enamorado de los libros, leía demasiado a García Lorca y a Karl Marx. A sus 80 años lo escuché recordar apartes de esas obras, tenía una mente prodigiosa”.

Sobre un consejo de oro que le haya dado el fallecido cantautor, no duda en decir que siempre lo motivó a llevar una vida tranquila.

“Mi papá me decía que mirara lo bueno de él y se lo aprendiera, más no lo malo. En mi época de juventud me advirtió que me estaba viendo muy loquito, con novias por todos lados y que debía cortar tantas relaciones, pero no le hice caso, yo andaba como una cabra loca. Luego lo escuché, decidí estudiar Medicina y seguir sus buenos consejos”, dijo el hombre que inspiró el tema El pechichón de mamá.