“No tenemos que tomarnos nada personal”: ‘Tuti’ Vargas sobre Carolina Cruz

El comentario de la polémica tiene que ver cuando mencionó que las mujeres que se someten a ese procedimiento quedan como un hombre: "Entonces, pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible”.

Tuti Vargas decidió opinar del tema con base en su situación personal, aclarando que varios seguidores le habían insistido el porqué había guardado silencio ante este tema, sabiendo que ella misma se había sometido hace poco a una explantación.

Ante esto, en un video en sus redes sociales mencionó que en el momento en que Carolina Cruz estaba comentando sobre el tema, ella prefirió guardar silencio para dejarla hablar.

“A mí no me gusta interrumpir, yo prefiero que las personas hablen, opinen, piensen, no me gusta responder de una manera reactiva frente a ciertos comentarios que pueda que en ese momento me molesten o lo que produzcan en mí. Creo que Caro solamente le hizo alusión a la fisionomía de los hombres porque ellos no tienen glándulas mamarias, por lo tanto, no tiene protuberancia y no tienen volumen en esa parte”, empezó diciendo la famosa colombiana.

Así mismo, afirmó que evidentemente la explantación se ha convertido en un tema de moda, por la cantidad de información que hay al respecto: “Yo tengo varios videos hablando de la explantación, me parece que si se convertía en una moda, porque hoy en día hay mucha más información al respecto, pues me parece maravilloso siempre y cuando venga por el tema de salud. Entre más información haya de un tema, seguramente se va a viralizar y va a tener más exposición… Para mí no fue una moda”, expresó.