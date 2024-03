Tragedia golpea a la actriz Luly Bossa, murió su hijo Ángelo

Una sombra de tristeza se posa sobre el mundo del entretenimiento en Colombia con la desgarradora noticia de la partida de Ángelo, el hijo de la actriz barranquillera Luly Bossa. La confirmación de su fallecimiento llegó la mañana de este sábado a través de un conmovedor video compartido por la intérprete de 59 años en su cuenta de Instagram.

Ángelo Isaac Bossa Brieva, de 19 años, quien batallaba contra la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad muscular degenerativa que le fue diagnosticada desde los 10 años de edad, había sido ingresado en un centro médico con la esperanza de que regresaría nuevamente a los brazos de su madre.

Sin embargo, la angustia de Luly se manifestó en un primer llamado alrededor de las 7:00 a. m. de este sábado a sus familiares, amigos y seguidores para que se unieran en oración por la salud de su hijo menor.

Sin embargo, hacia las 9:20 de la mañana, otro mensaje desgarrador llegaba a través de sus redes. Bossa anunciaba entre lágrimas la partida de su amado hijo: “Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para la funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda, por favor oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que uno se debe ir antes que los hijos”, dijo la actriz de 59 años.

La actriz que debutó a los 23 años en la pantalla nacional al protagonizar la serie televisiva Navarro, dirigida por Carlos Duplat, se refirió a la difícil situación económica que atraviesa y recurrió a la solidaridad de los colombianos para brindarle a Ángelo una despedida digna.

La cuenta de ahorros Bancolombia 62645955574 a nombre de la actriz o la cuenta de ahorros Bancolombia 71837939717 y Nequi 3185212192, se convirtieron en los canales para quienes deseen colaborar y ofrecerle su apoyo en este duro momento.