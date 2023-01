Todo un hit: Reyes del Carnaval de los Niños izan su bandera

En el evento hicieron presencia de diferentes reinas y reyes momo infantiles y juveniles de toda la ciudad. Asimismo, la Reina 2023, Natalia De Castro González y el Rey Momo del Carnaval 2023, Sebastián Guzmán, también asistieron.

Natalia De Castro aseguró que “por supuesto que tenía que acompañar a Tahi y Diego. Me siento orgullosísima de ellos, izando su bandera por lo alto, asimismo estaré en su desfile y su coronación. No me imagino no estando ahí”.

“Estoy muy feliz de estar con unos reyes que han llevado el nombre en alto del Carnaval. Me siento feliz porque esta fiesta se viene con todo. Tahi y Diego se que van a hacer un papel increíble”, agregó la reina.

La soberana de las carnestolendas recalcó la invitación a los barranquilleros para la lectura del bando a realizarse el próximo 21 de enero y su coronación el 17 de febrero.