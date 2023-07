El duro consejo que le dio Sinéad O'Connor a Miley Cyrus

“Querida Miley, no iba a escribir esta carta, pero hoy me han llamado varios periódicos que querían que opinara sobre lo que dijiste en la Rolling Stone acerca de que tu vídeo de Wrecking Ball estaba diseñado de manera similar al de Nothing compares to you.. Esto es lo que tengo que decir y lo digo con espíritu maternal y cariño.

Estoy extremadamente preocupada porque quienes te rodean te hayan llevado a creer, o te hayan animado si ya lo pensabas, que es “guay” estar desnuda y lamer martillos en tus vídeos. El caso es que empañas tu talento dejando que te exploten, tanto si es la industria musical o tú misma quien lo hace. No obtendrás más que daño a largo plazo si permites que te exploten. Y no es en absoluto una manera de empoderarte a ti o a cualquier otra joven enviar el mensaje de que tienen que valorarte (o tienes que valorarte tú misma) más por tu atractivo sexual que por tu obvio talento.

Estoy contenta de escuchar que soy una especie de modelo para ti y espero que sea así pues prestarás más atención a lo que te voy a decir. A la industria de la música no le importas, nadie le importa. Te explotarán por tu valor (se refiere al monetario), y te harán pensar que eso es lo que tú quieres. Cuando acabes en rehabilitación a consecuencia de ello, ellos estarán en sus yates tomando el sol, barcos que habrán comprado vendiendo tu cuerpo. Entonces te encontrarás muy sola. A ninguno de los hombres que ahora te comen con los ojos les importas, no te engañes. Muchas mujeres han confundido lujuria con amor. Si ellos te buscan por tu atractivo sexual, no significa que les importes. Más cuando tú, inconscientemente das la impresión de que no te importa tampoco (...)

Nadie que se preocupe por ti puede soportar que seas explotada, y eso te incluye a ti misma. Sí, sugiero que no te preocupas de ti misma. Eso tiene que cambiar. Cualquiera que trabaje para ti y te rodee, tú también, tiene que protegerte como a una joven preciosa. Este es un mundo peligroso. No animamos a nuestras hijas a caminar desnudas porque eso las hace atraer animales, que es lo que son los que trabajan en la industria musical”. Durísimas palabras de Sinead en las que recalca que Miley tiene mucho talento y que tiene que tener cuidado con el ejemplo que da a otras mujeres. “Nos guste o no las mujeres artistas somos modelos y tenemos que ser muy cuidadosas con los mensajes que enviamos a otras mujeres (…) No somos meros objetos de deseo”.