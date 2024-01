‘Te olvidé’: 70 años del triste poema convertido en himno carnavalero

El atanquero Alberto Fernández Mindiola, quien fue vocalista del trío Bovea y sus vallenatos, y también había ganado fama por ser el intérprete de los cantos de Escalona El testamento, La casa en el aire, La brasilera, La custodia de Badillo o Pájaro amarillo, de Rafael Campo Miranda, pese a su pergamino, no fue el elegido para interpretar el tema, en su lugar estuvo postulado el tumaqueño Tito Cortés, de gran popularidad por tener un timbre de voz parecido al de Daniel Santos.

“Tito se pegó una borrachera que le impidió llegar a los estudios y es cuando el maestro Peñaloza se acuerda de mí y me pide que la grabe, siempre he dicho que al que le van a dar le guardan y hasta le calientan, porque a mí el destino me tenía escogido para darle voz al eterno himno del Carnaval de Barranquilla”.

Este padre de tres hijos relató que no hay fiesta a la que vaya que no le pidan interpretarla. “Yo se la dediqué a algunas mujeres que me causaron desdicha, pero es más lo que me la he gozado, la canción tiene esa dualidad de ponerlo a uno a bailar mientras recuerda un desamor”.