Taylor Hawkins, el baterista que estremeció al mundo con sus baquetas

Amilkar comenta que nadie entendía lo que pasaba y que trataban de obtener respuestas en redes sociales, pero en el campo de golf Briceño, donde se realizaba el evento, la señal es intermitente.

“Alguien gritó ‘se murió el baterista’, y todo el mundo quedó impactado. La música se apagó, todos quedamos en silencio por varios minutos y también muchos lloraron, la mayoría abandonaron el escenario”, dijo el joven que desde los 8 años es admirador de la banda.

Sobre Taylor Hawkins, destacó que “era muy alegre y enérgico, bueno para la música y el canto, con percusiones muy marcadas. Todo un modelo a seguir para quienes quieran tocar la batería”.

Cabe recordar que en 2001 Taylor había sufrido una sobredosis y estuvo en coma una semana, aquella vez.

Hawkins, además de ser un prodigioso baterista, tocaba el piano, la guitarra, cantaba y grabó temas éxitos como ‘Cold rain in the sun’, ‘Have a cigar’ y ‘Life is an illusion’, entre otros.

Fue reconocido en 2005 por la revista británica Rhythm como uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos. Estaba casado con Allison Hawking, matrimonio al que le sobreviven tres hijos: Oliver Shone, Anabelle y Everleigh Hawking.