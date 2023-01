Steven Spielberg nominado por novena vez al Óscar al mejor director

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh (‘The Banshees of Inisherin’), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (‘Everything Everywhere All at Once’), Todd Field (‘Tár’) y Robert Östlund (‘Triangle of Sadness’), informó este martes la Academia de Hollywood.

La nominación de Spielberg llega poco después de haber conseguido el Globo de Oro por la realización de esta película autobiográfica, que se llevó también el premio a mejor filme dramático.