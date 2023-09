Spotify declara el 29 de septiembre como el Día de Shakira

Es así como se empezaron a difundir mensajes elogiando a la artista: “porque gracias a ella aprendí que cuando hay que hablar de dos hay que empezar por uno mismo, una frase que se ha convertido en un lema en vida, porque su vida me ha acompañado en mis diferentes etapas, cuando he estado triste, feliz, me llena de vida”, dijo uno de los usuarios.

Otros atribuyen a que su evolución artística a lo largo de los años ha sido asombrosa y su influencia perdura en cada generación o porque mueve masas como ningún otro latino en el mundo.

Y es que su inigualable mezcla de ritmos latinos, rock y pop ha transcendido fronteras, y sus letras, cargadas de poesía y pasión, han conectado con audiencias de todos los continentes.

(Lea aquí: The Rolling Stones publica coreografía grabada en Colombia para nuevo álbum)

Sin duda, la mujer detrás de “Antología” ha dado al país innumerables razones para homenajearla y celebrar su legado; no solo en Colombia sino en Latinoamérica y el mundo, ya que así como sus caderas no mienten, las cifras de Spotify tampoco: a la fecha, son más de 157 millones de playlists que contienen canciones de la barranquillera a nivel global.

Solo para mencionar algunos hitos recientes, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” y “TQG” alcanzaron la primera posición en el Top Global en Spotify, mismos temas que han logrado la mayor cantidad de reproducciones en Latinoamérica durante el último año. En el caso de Colombia, estas canciones junto a “Te Felicito” y “Acróstico” han sido las más sonadas de la artista durante los últimos 12 meses.