“Soy una luchadora incansable de los derechos de las comunidades”

Las Gardenias es un proyecto de vivienda considerado por muchos como una “zona roja” en Barranquilla, sin embargo, Selvia defiende a esta comunidad y dice que hay personas con excelentes valores, y que ella siempre ayudará a quienes lo necesiten, entre lágrimas y la voz quebrada contó que ella siempre le servirá a esa y a otras comunidades, aunque otros no le tengan fe.

“Yo me siento parte de la comunidad, a veces cuando hablan o dicen algo negativo de Las Gardenias me voy a la pelea con la gente y les digo: ‘No, aquí hay gente buena, tienen una estigmatización negativa hacia ellos, y en estos momentos les estoy dando mi trabajo porque lo hago con todo el amor y el cariño del mundo, ellos están contentos porque estoy siempre pendiente de lo que necesiten, y en toda mi vida, no he deja de tener ese sentido social”, dijo.