“Si algún día me van a matar, ojalá que sea cantando”

En aquel tiempo en territorio santandereano, Magdalena se vio obligada a adoptar una apariencia más masculina para protegerse del acoso y la violencia.

Esta masculinización no fue una elección, sino una estrategia de supervivencia en un entorno hostil y peligroso. “Muchas veces me tocaba masculinizarme para salir a la calle porque realmente era muy fuerte, que no solo te decían cosas, sino también era intento de golpearte, de apuñalarte. Pasé por varias situaciones durante mucho tiempo que me hacían realmente no transicionar mi entrada en el territorio”.

En medio de las sombras del machismo y la violencia, encontró un rayo de luz que cambiaría su vida para siempre: el bullerengue.

“Yo siento que el bullerengue me ayuda a sanar muchas de esas heridas del machismo, de la transfobia y la homofobia que viví durante toda mi infancia y mi adolescencia, y sumado a esto también es una cosa que va de la mano con mi etnicidad, por eso es que el bullerengue me hace reconocer no solamente mi feminidad, sino también me hace reconocer mi negritud”.

En cada ritmo y cada melodía, encontraba una fuerza y una energía que la llenaba de esperanza y determinación. Para ella, el bullerengue es más que música; es un símbolo de libertad, un grito de resistencia que ha marcado cada paso de su vida.