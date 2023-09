El nuevo perfume de Shakira inspirado en el empoderamiento de la mujer

En su reciente historia de Instagram compartió una fotografía de un tablero con la descripción: “así es como nos organizamos para el VMAs”.

Los fanáticos están a la expectativa de su presentación en este evento que se desarrollará el próximo martes, la primera artista latina que recibirá el premio ‘Michael Jackson’.

"Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a ser", expresó la barranquillera cuando recibió el premio a ‘Mujer del Año’.

Dejando ver el amor propio que la ha arropado, la cantautora hizo referencia a la importancia de la autenticidad en la mujer.

"La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es que sigas siéndote fiel a ti misma".